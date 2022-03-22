Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:30

Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Tütün üreticisi ve kullanıcısı sigara zammı son dakika gelişmelerini yakın mercekten takibe alıyor. Sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni ve güncel sigara fiyatları listesi açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan rakamlar sonucunda fiyatlara 2 TL'lik artış yaşandığı görüldü. Bu noktada "22 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sigara zammı ile güncel ve yeni fiyatlı liste

Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara zammı ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldiği açıklanmıştı. Philip Morris marka sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrası marka marka güncel liste duyuruldu. Bu noktada, en pahalı sigara fiyatı ise son zamlarla beraber 40 lira, en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. Peki 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı son durum

Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA