Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika güncel listesi! 22 Mart 2022 BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:30

Tütün üreticisi ve kullanıcısı sigara zammı son dakika gelişmelerini yakın mercekten takibe alıyor. Sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni ve güncel sigara fiyatları listesi açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan rakamlar sonucunda fiyatlara 2 TL'lik artış yaşandığı görüldü. Bu noktada "22 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sigara zammı ile güncel ve yeni fiyatlı liste