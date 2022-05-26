SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi ve tüketicisi sigara zammı ardından sigara fiyatları son dakika haberlerini takip ediyor. Ocak ve Mart ayından sonra Mayıs ayında gelen 2 TL'lik sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşanırken son olarak Imperial Tobacco da güncel listesini duyurdu. Yeni zam iddialarına karşı güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Peki 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte zamlı güncel marka marka sigara fiyatları listesi