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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:53

SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi ve tüketicisi sigara zammı ardından sigara fiyatları son dakika haberlerini takip ediyor. Ocak ve Mart ayından sonra Mayıs ayında gelen 2 TL'lik sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşanırken son olarak Imperial Tobacco da güncel listesini duyurdu. Yeni zam iddialarına karşı güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Peki 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte zamlı güncel marka marka sigara fiyatları listesi

SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler anlık takip ediliyor. Mayıs ayında gelen yeni zamların ardından Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu. Peki 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Haftanın ortasında sigaraya zam geldi mi diye sabah kalkıp aratan vatandaşlar için bugün henüz bir sigara zammının olmadığını söylemek gerekiyor. İşte 26 Mayıs sigara fiyatları

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SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Camel: 26 TL

SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

LD: 25,5 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

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