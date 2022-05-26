SİGARA ZAMMI GÜNCEL SON DURUM! 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler anlık takip ediliyor. Mayıs ayında gelen yeni zamların ardından Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu. Peki 26 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları