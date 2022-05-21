2022 yılında Ocak, Mart ve Mayıs ayları olmak üzere toplamda üç kez sigara zammı yapıldı. Totalde 8 TL'lik bir artışın yaşandığı görülürken tütün ürünü kullanıcıları yeni sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Yapılan artış ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belirlenmiş oldu. Peki; Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Philip Morris, BAT ve JTİ marka en ucuz ve en pahalı marka hangisi? İşte sigara zammı hakkında son durum bilgileri.