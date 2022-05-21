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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI! Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?
Giriş Tarihi: 21.05.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 07:11

SİGARA ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI! Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?

2022 yılında Ocak, Mart ve Mayıs ayları olmak üzere toplamda üç kez sigara zammı yapıldı. Totalde 8 TL'lik bir artışın yaşandığı görülürken tütün ürünü kullanıcıları yeni sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Yapılan artış ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belirlenmiş oldu. Peki; Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Philip Morris, BAT ve JTİ marka en ucuz ve en pahalı marka hangisi? İşte sigara zammı hakkında son durum bilgileri.

SİGARA ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI! Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?

Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak 5 Mayıs'ta gelen sigara zammının ardından en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti. Hal böyle olunca; tütün ürünü kullanıcıları "Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?" sorularına yanıt arıyor. İşte sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi.

SİGARA ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI! Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

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SİGARA ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI! Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

SİGARA ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI! Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?

Samsun 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

SİGARA ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI! Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı marka hangisi?

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Lark: 26,00 TL

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