Sigaraya zam mı geldi? 5 Ocak 2026 zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI
Nefes Darlığı: Merdiven çıkarken veya hafif bir tempoda yürürken bile çabuk yorulmanıza ve tıkanmanıza neden olur.
Kötü Koku: Üstünüze, başınıza ve en önemlisi nefesinize sinen, başkalarını rahatsız eden ağır bir koku bırakır.
Ciltte Solgunluk: Yüzünüzün canlılığını kaybetmesine, daha erken kırışmasına ve yorgun görünmesine sebep olur.
Dişlerde Sararma: Gülüşünüzü gölgeleyen inatçı sarı lekelere ve diş eti çekilmelerine yol açar.
Ekonomik Kayıp: Her gün düzenli olarak harcanan para, ay sonunda ve yıl sonunda bütçenizde büyük bir delik açar.
Tat ve Koku Kaybı: Yediğiniz yemeklerin tadını, aldığınız çiçeklerin kokusunu tam olarak hissetmenizi engeller; dünyayı "tatsız" bir yer haline getirir.
Geçmeyen Öksürük: Özellikle sabahları uyandığınızda sizi rahatsız eden, boğazınızda sürekli bir gıcık hissi yaratan öksürüklere neden olur.
Kalp ve Damar Düşmanı: Kalbinizi yorar ve damarlarınızı tıkayarak ilerleyen yaşlarda ciddi kalp sorunlarına davetiye çıkarır.
Çevrenize Zarar: Sadece size değil, yanınızdaki ailenize, çocuklarınıza ve arkadaşlarınıza da (pasif içicilik yoluyla) zarar verir.
Bağımlılık Esareti: Sizi sürekli bir şeye muhtaç hissettirir; sigaranız bittiğinde veya içemediğiniz ortamlarda huzursuz ve stresli olmanıza neden olur.