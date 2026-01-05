Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Sigaraya zam mı geldi? 5 Ocak 2026 zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:10

Sigaraya zam mı geldi? 5 Ocak 2026 zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Tütün ürünlerine yönelik fiyat artışı iddiaları sonrası güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zam haberleriyle birlikte paket fiyatlarında değişiklik olup olmadığı araştırılırken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları.

Bir sigara grubuna zam geleceği yönündeki iddialar, sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu sorularını beraberinde getirdi. Bugünden itibaren geçerli olan fiyat artışının akabinde tütün ürünlerindeki ücret değişimi merak ediliyor. İşte güncel fiyat listesi;

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Belli bir grup üzerindeki zamlı fiyat aralıkları şu şekildedir:

En Ucuz Sigara Fiyatı: Son zamla birlikte piyasadaki en uygun fiyatlı sigara 90 TL bandına yükseldi.

En Pahalı Sigara Fiyatı: Üst segment ürünlerde fiyatlar 105 TL'ye çıktı.

ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
5 TL olarak uygulanacak zam bugün raflara yansıdı.

Sigaraya zam sonrası diğer gruplarda da artış olması ihtimal dahilinde. Önümüzdeki günlerde yeni bir gelişme olması halinde detaylar haberimize eklenecek.

SİGARANIN ZARARLARI

Nefes Darlığı: Merdiven çıkarken veya hafif bir tempoda yürürken bile çabuk yorulmanıza ve tıkanmanıza neden olur.

Kötü Koku: Üstünüze, başınıza ve en önemlisi nefesinize sinen, başkalarını rahatsız eden ağır bir koku bırakır.

Ciltte Solgunluk: Yüzünüzün canlılığını kaybetmesine, daha erken kırışmasına ve yorgun görünmesine sebep olur.

Dişlerde Sararma: Gülüşünüzü gölgeleyen inatçı sarı lekelere ve diş eti çekilmelerine yol açar.

Ekonomik Kayıp: Her gün düzenli olarak harcanan para, ay sonunda ve yıl sonunda bütçenizde büyük bir delik açar.

Tat ve Koku Kaybı: Yediğiniz yemeklerin tadını, aldığınız çiçeklerin kokusunu tam olarak hissetmenizi engeller; dünyayı "tatsız" bir yer haline getirir.

Geçmeyen Öksürük: Özellikle sabahları uyandığınızda sizi rahatsız eden, boğazınızda sürekli bir gıcık hissi yaratan öksürüklere neden olur.

Kalp ve Damar Düşmanı: Kalbinizi yorar ve damarlarınızı tıkayarak ilerleyen yaşlarda ciddi kalp sorunlarına davetiye çıkarır.

Çevrenize Zarar: Sadece size değil, yanınızdaki ailenize, çocuklarınıza ve arkadaşlarınıza da (pasif içicilik yoluyla) zarar verir.

Bağımlılık Esareti: Sizi sürekli bir şeye muhtaç hissettirir; sigaranız bittiğinde veya içemediğiniz ortamlarda huzursuz ve stresli olmanıza neden olur.