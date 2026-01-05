Sigaraya zam mı geldi? 5 Ocak 2026 zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Nefes Darlığı: Merdiven çıkarken veya hafif bir tempoda yürürken bile çabuk yorulmanıza ve tıkanmanıza neden olur.

Kötü Koku: Üstünüze, başınıza ve en önemlisi nefesinize sinen, başkalarını rahatsız eden ağır bir koku bırakır.

Ciltte Solgunluk: Yüzünüzün canlılığını kaybetmesine, daha erken kırışmasına ve yorgun görünmesine sebep olur.

Dişlerde Sararma: Gülüşünüzü gölgeleyen inatçı sarı lekelere ve diş eti çekilmelerine yol açar.

Ekonomik Kayıp: Her gün düzenli olarak harcanan para, ay sonunda ve yıl sonunda bütçenizde büyük bir delik açar.

Tat ve Koku Kaybı: Yediğiniz yemeklerin tadını, aldığınız çiçeklerin kokusunu tam olarak hissetmenizi engeller; dünyayı "tatsız" bir yer haline getirir.

Geçmeyen Öksürük: Özellikle sabahları uyandığınızda sizi rahatsız eden, boğazınızda sürekli bir gıcık hissi yaratan öksürüklere neden olur.

Kalp ve Damar Düşmanı: Kalbinizi yorar ve damarlarınızı tıkayarak ilerleyen yaşlarda ciddi kalp sorunlarına davetiye çıkarır.

Çevrenize Zarar: Sadece size değil, yanınızdaki ailenize, çocuklarınıza ve arkadaşlarınıza da (pasif içicilik yoluyla) zarar verir.

Bağımlılık Esareti: Sizi sürekli bir şeye muhtaç hissettirir; sigaranız bittiğinde veya içemediğiniz ortamlarda huzursuz ve stresli olmanıza neden olur.