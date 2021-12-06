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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigara zammı var mı? 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:51

SON DAKİKA: Sigara zammı var mı? 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: Sigara fiyatları 2021, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medyada, BAT, JTI, Philip Morris gibi önde gelen sigara markalarına toplu zam geleceği iddia edildi. Bu noktada, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu ve sigara fiyat listesi araştırılıyor. Sigaraya zam geleceği yönünde ortaya atılan iddia ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar? 6 Aralık 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel liste

SON DAKİKA: Sigara zammı var mı? 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı son dakika… Tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Sosyal medya mecralarında yer alan çeşitli iddialar arasında Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam oranı yer aldı. Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine Marlboro, Winston, Muratti, Parliament güncel sigara fiyat listesi merak edilirken sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar? 6 Aralık 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel liste

SON DAKİKA: Sigara zammı var mı? 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI 6 ARALIK 2021

Sigara firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Son yapılan zamda; Royal Tobaccı ürünlerine 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor.

"ZAMLI HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ."

Sosyal medyada son yayılan haberlerde Marl, Parl, Mur, Chst gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi. Ancak sigara fiyatları ile ilgili Tekel Bayileri Platformu'ndan açıklama geldi.

Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Zamlı haberlere itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.

YENİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

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SON DAKİKA: Sigara zammı var mı? 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

SON DAKİKA: Sigara zammı var mı? 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

SON DAKİKA: Sigara zammı var mı? 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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