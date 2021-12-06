Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: Sigara fiyatları 2021, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medyada, BAT, JTI, Philip Morris gibi önde gelen sigara markalarına toplu zam geleceği iddia edildi. Bu noktada, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu ve sigara fiyat listesi araştırılıyor. Sigaraya zam geleceği yönünde ortaya atılan iddia ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar? 6 Aralık 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel liste