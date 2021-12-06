SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI 6 ARALIK 2021

Sigara firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Son yapılan zamda; Royal Tobaccı ürünlerine 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor.

"ZAMLI HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ."

Sosyal medyada son yayılan haberlerde Marl, Parl, Mur, Chst gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi. Ancak sigara fiyatları ile ilgili Tekel Bayileri Platformu'ndan açıklama geldi.

Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Zamlı haberlere itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.

YENİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL