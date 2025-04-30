Haberler
Yaşam
Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
14:31
Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi
Tam 22 yıl sonra izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sihirli Annem film oluyor. İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan gibi isimlerin yanı sıra dönemin çocuk oyuncuları da kadroda yerini aldı. Büyük ölçüde korunan kadroda sürprizlerin yaşanacağı da konuşuluyor. Peki; Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? İşte, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi ve afişi: