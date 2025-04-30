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Haberler Yaşam Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:31

Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi

Tam 22 yıl sonra izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sihirli Annem film oluyor. İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan gibi isimlerin yanı sıra dönemin çocuk oyuncuları da kadroda yerini aldı. Büyük ölçüde korunan kadroda sürprizlerin yaşanacağı da konuşuluyor. Peki; Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? İşte, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi ve afişi:

Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi

Sinemaseverleri karşılamaya hazırlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin vizyon tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile beklenen yapımda geri sayım başladı. Çekimlerinin bittiği söylenen yapımda tarih verildi. Peki, Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak?

Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi

SİHİRLİ ANNEM FİLM OLUYOR!

Televizyon tarihine iz bırakan yapımlar arasında yer alan Sihirli Annem, 22 yılın ardından sinema izleyicisiyle buluşuyor. "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adıyla beyazperdeye aktarılan projede İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat gibi isimlerin yanı sıra dönemin çocuk oyuncuları da yer alıyor.

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Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi

SİHİRLİ ANNEM FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Afişi çıkan Sihirli Annem filmi 30 Mayıs tarihinde vizyonda olacak. Kadro büyük ölçüde korunurken hikayenin nasıl işleyeceği merak ediliyor.

İşte, beklenen afiş:

Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi

Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi