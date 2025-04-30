Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi

Sinemaseverleri karşılamaya hazırlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin vizyon tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile beklenen yapımda geri sayım başladı. Çekimlerinin bittiği söylenen yapımda tarih verildi. Peki, Sihirli Annem filmi ne zaman yayınlanacak?