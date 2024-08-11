Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
22:52
Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?İşte yanıt
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 'Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı