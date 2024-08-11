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Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:52

Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?İşte yanıt

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 'Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?İşte yanıt

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir? İşte yanıtı!

Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?İşte yanıt

Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?

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Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?İşte yanıt

A-HALİT FAHRİ OZANSOY

B-ECE AYHAN

C-FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

D-ATTİLA İLHAN

Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?İşte yanıt

İŞTE YANIT:

C-FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

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