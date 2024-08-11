Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir?İşte yanıt

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. Şiirlerinde Deli Ozan, Akıllı Ozan, Çamdeviren, Çamlıviran, İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert ve Yamak takma adlarını kullanan şair kimdir? İşte yanıtı!