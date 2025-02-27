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Haberler Yaşam Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:44

Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının huzur veren iklimi yaklaşırken, Siirt'te sahur vakti ve iftar saati için hazırlıklar şimdiden başladı. Oruç tutacaklar, imsakiye bilgilerini takip ederek sahurda bereketle sofraya oturacak, akşam ezanıyla birlikte iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt arayacak. Gün boyu sürecek sabır ve ibadetle geçen saatlerin ardından, sofralar dualarla şenlenecek.İşte 2025 Siirt imsakiye bilgileri!

Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının huzur veren iklimi yaklaşırken, Siirt'te sahur vakti ve iftar saati için hazırlıklar şimdiden başladı. Oruç tutacaklar, imsakiye bilgilerini takip ederek sahurda bereketle sofraya oturacak, akşam ezanıyla birlikte iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt arayacak. Gün boyu sürecek sabır ve ibadetle geçen saatlerin ardından, sofralar dualarla şenlenecek.İşte 2025 Siirt imsakiye bilgileri!

Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SİİRT İMSAKİYE 2025: SİİRT İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Siirt başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Siirt'te Ramazan ayının ilk beş günü için iftar ve sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Siirt İmsak (Sahur) Vakti: 05:17

Siirt İftar Vakti: 18:12

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Siirt İmsak (Sahur) Vakti: 05:15

Siirt İftar Vakti: 18:13

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Siirt İmsak (Sahur) Vakti: 05:14

Siirt İftar Vakti: 18:14

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Siirt İmsak (Sahur) Vakti: 05:13

Siirt İftar Vakti: 18:15

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Siirt İmsak (Sahur) Vakti: 05:11

Siirt İftar Vakti: 18:16

Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Siirt için ilk teravih vakti 19:26 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:26

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:27

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:28

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:29

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:30

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:31

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?
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