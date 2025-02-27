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Siirt iftar vakti 2025: Siirt İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:44
Ramazan ayının huzur veren iklimi yaklaşırken, Siirt'te sahur vakti ve iftar saati için hazırlıklar şimdiden başladı. Oruç tutacaklar, imsakiye bilgilerini takip ederek sahurda bereketle sofraya oturacak, akşam ezanıyla birlikte iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt arayacak. Gün boyu sürecek sabır ve ibadetle geçen saatlerin ardından, sofralar dualarla şenlenecek.İşte 2025 Siirt imsakiye bilgileri!