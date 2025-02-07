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Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
09:07
Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetti. Aralarında Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'nin de olduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar hakkında rekor ceza istenirken, gözler bugün yapılacak karar duruşmasına çevrildi.