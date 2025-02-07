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Haberler Yaşam Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:07

Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetti. Aralarında Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'nin de olduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar hakkında rekor ceza istenirken, gözler bugün yapılacak karar duruşmasına çevrildi.

İHA
Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü ve karar duruşması bugün görülecek.

Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!

Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 9.30'da başlayacak.

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Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!

Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesi'ne gelmeye başladı.

Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Sıla bebek davasında karar günü: Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti!

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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