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Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:09

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesi tarafından acil servise götürülen Sıla Y. İsimli bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar ve yaralar bulunan bebeğin televizyon ünitesinden düştüğü iddia edildi. Çelişkili ifadelerin ardından emniyet güçleri soruşturma başlatarak olayı derinlemesine inceledi. Olayı sır perdesi aralandığında anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Peki, Sıla bebek öldü mü, bebeğe ne oldu, cinsel istismar ve şiddet iddiaları doğru mu?

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?

Tekirdağ'da yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü! 2 yaşındaki Sıla isimli bebek ailesi tarfından hastaneye götürülmesinin ardından olayın arka perdesindeki detaylar kan dondurdu. Bebeğin sistematik şekilde aile içi cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı ortaya atıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gelen açıklamaya göre 2 yaşındaki Sıla Y. entübe edildi tedavisi sürüyor. İşte, Sıla bebekle ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?

SILA BEBEK OLAYI NEDİR?

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla'yı 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayene esnasında küçük bebeğin bedeninde çeşitli morluklara ve darbe bulgularına rastlandı. Anne Yeniçeri'nin iddiasına göre bebek komşularında televizyon ünitesinden düştü. Çelişkili ifadelerin ardından yapılan soruşturmada küçük bebeğin cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı ihtimali gün yüzüne çıktı.

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SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?

Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ile iki komşu çocuğunun aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile, komşularının 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu tutuklandı.

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?
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