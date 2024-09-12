SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?

Tekirdağ'da yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü! 2 yaşındaki Sıla isimli bebek ailesi tarfından hastaneye götürülmesinin ardından olayın arka perdesindeki detaylar kan dondurdu. Bebeğin sistematik şekilde aile içi cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı ortaya atıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gelen açıklamaya göre 2 yaşındaki Sıla Y. entübe edildi tedavisi sürüyor. İşte, Sıla bebekle ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...