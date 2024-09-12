Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
16:09
SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ? Tekirdağ’da gündeme gelen cinsel istismar ve şiddet iddialarının geçtiği Sıla bebek olayı ne?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesi tarafından acil servise götürülen Sıla Y. İsimli bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar ve yaralar bulunan bebeğin televizyon ünitesinden düştüğü iddia edildi. Çelişkili ifadelerin ardından emniyet güçleri soruşturma başlatarak olayı derinlemesine inceledi. Olayı sır perdesi aralandığında anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Peki, Sıla bebek öldü mü, bebeğe ne oldu, cinsel istismar ve şiddet iddiaları doğru mu?