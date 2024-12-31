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SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
19:36
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi
Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu kimdir sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile gündeme geldi. Doğa karakterine hayat veren oyuncu şarkı söyleme performansıyla da takdir topladı. Oyuncunun eğitimi, hayatı ve kariyeri gündemde. Peki; Sıla Türkoğlu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim, oynadığı diziler ve filmler neler?