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Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:36

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi

Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu kimdir sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile gündeme geldi. Doğa karakterine hayat veren oyuncu şarkı söyleme performansıyla da takdir topladı. Oyuncunun eğitimi, hayatı ve kariyeri gündemde. Peki; Sıla Türkoğlu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim, oynadığı diziler ve filmler neler?

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi

Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular gündemde. Şimdilerde dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu daha önce de pek çok yapımda yer aldı. İşte, Sıla Türkoğlu'nun hayatı...

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999 İzmir Bornova doğumlu olan Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

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SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi

2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti Doğa rolüne hayat veren Sıla Türkoğlu, 2023 yılında düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünün sahibi oldu.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Sıla Türkoğlu biyografisi
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