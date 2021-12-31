Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu

O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümü bu akşam ekrana geliyor. Programa konuk olan ünlüler arasında Simge Aköz de yer alıyor. Ünlü ismin konuk listesinde yer aldığını gören ve kendisi hakkında bilgi edinmek isteyenler Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte programın diğer konukları ile 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu hakkında merak edilenlerin yanıtı…