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Haberler Yaşam Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu
Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 13:25

Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu

Simge Aköz bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konukları arasına adını yazdırdı. Bugün yayınlanacak olan programı izlemeye hazırlanan vatandaşlar, konuklar arasında yer alan milli voleybolcumuzu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli sorularıyla araştırıyor. Bu akşam programın yeni yıl özel bölümünde pek çok ünlü isim izleyiciyle buluşacak. İşte 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu…

Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu

O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümü bu akşam ekrana geliyor. Programa konuk olan ünlüler arasında Simge Aköz de yer alıyor. Ünlü ismin konuk listesinde yer aldığını gören ve kendisi hakkında bilgi edinmek isteyenler Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte programın diğer konukları ile 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu hakkında merak edilenlerin yanıtı…

Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu

SİMGE AKÖZ KİMDİR?

Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.

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Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu

SİMGE AKÖZ BOYU VE KİLOSU

Boyu: 1,68 m (5 ft 6 in)

Kilosu: 55 kg (121 lb)

Smaç yüksekliği: 250 cm

Blok yüksekliği: 245 cm

Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Simge Aköz hayatı, branşı ve boyu

ÖDÜLLERİ

Bireysel

2019 Avrupa Şampiyonası "En İyi Libero"

2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri "En İyi Libero"

Millî takım

2017 Avrupa Şampiyonası - Med 3.png Bronz madalya

2018 Uluslar Ligi - Med 2.png Gümüş madalya

2019 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalya

2021 Milletler Ligi - Med 3.png Bronz madalya

2021 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalya

BAŞARILARI

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü

Bireysel Başarıları

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – "En İyi Libero"

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