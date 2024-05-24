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Haberler Yaşam SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:00

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?

2024 LGS ve YKS'ye ayılı günler kala sınav görevlisi ücretleri araştırılmaya başladı. 2 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınava binlerce öğrenci girecek. 81 ilde gerçekleştirilecek olan sınavda binlerce sınav görevlisi yer alacak. Sınav binalarında yönetici, sınav sorumlusu, gözetmen, salon başkanı gibi görevlere getirilen öğretim görevlilerini yerine getirecek olan öğretmenler ücret araştırmasın başladı. Peki, LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, salon görevlisi ne yapar, sorumlulukları neler?

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?

2024 yılında gerçekleştirilecek olan ÖSYM ve MEB sınavlarında gözetmenlik görevini üstlenecek olanlar tarafından sınav görevlisi ücretleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda binlerce öğretmen, gözetmen olarak görev alıyor. Sınav görevlisi ücretleri memur maaşına göre hesaplandığından bu yıl arış gösterdi. Peki sınav görelisi ücretleri ne kadar? İşte ÖSYM MEB sınav görevlisi ücretleri

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?

LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2024
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

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SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?

LGS SALON GÖREVLİSİ NE YAPAR, SORUMLULUKLARI NELER?
Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler:
-Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.
-Salon başkanı olarak görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır.
-Gözetmen olarak görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.
-Adayların geçerli kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday yoklama listesindeki sıraya göre aday sıraları aynı hizada ve eşit sayıda olacak şekilde -Sdağıtım kuralına uygun olarak belirlenmiş olan sıralara adayları yerleştirir.
-Sınav güvenlik poşetini adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (on beş) dakika kala açar.

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?

-Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler.
- Adaylar tarafından kontrol edildikten sonra baskı hatası olan sınav evrakını sınav başlamadan önce belirleyerek bu durumu bina sınav komisyonuna bildirir.
-Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, adayların sorularını cevaplar ve adaylarla sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.
-Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.
Bina Sınav Komisyonu tarafından salon başkanlarına verilen "Cevap Kâğıdı Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar" dokümanı hakkında adaylara, sınavının geçersiz sayılmaması için açıklama yapar.

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