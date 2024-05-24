SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?

LGS SALON GÖREVLİSİ NE YAPAR, SORUMLULUKLARI NELER?

Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler:

-Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.

-Salon başkanı olarak görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır.

-Gözetmen olarak görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.

-Adayların geçerli kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday yoklama listesindeki sıraya göre aday sıraları aynı hizada ve eşit sayıda olacak şekilde -Sdağıtım kuralına uygun olarak belirlenmiş olan sıralara adayları yerleştirir.

-Sınav güvenlik poşetini adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (on beş) dakika kala açar.