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SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
16:00
SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ÖSYM-MEB: LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, salon görevlisi ne yapar?
2024 LGS ve YKS'ye ayılı günler kala sınav görevlisi ücretleri araştırılmaya başladı. 2 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınava binlerce öğrenci girecek. 81 ilde gerçekleştirilecek olan sınavda binlerce sınav görevlisi yer alacak. Sınav binalarında yönetici, sınav sorumlusu, gözetmen, salon başkanı gibi görevlere getirilen öğretim görevlilerini yerine getirecek olan öğretmenler ücret araştırmasın başladı. Peki, LGS, YKS, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar, salon görevlisi ne yapar, sorumlulukları neler?