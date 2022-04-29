Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.