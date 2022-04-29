Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Milli Savunma Bakanlığı'nca askerlik yerlerini sorgulamaya başlayanlar sınıflandırılmış yükümlü kelime anlamını merak ediyor. Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi işlemlerini tamamlamasının ardından Sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demektir, celp bilgilerinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Sınıflandırmanın er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade ettiği biliniyor. Peki Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, nedir, anlamı ne? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?