Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)

Sinop kuraları başlıyor. TOKİ sosyal konut projesi takvimine göre bugün başlayıp bitecek Sinop TOKİ kura sonuçları Ayancık, Boyabat, Dikmen, Merkez ve Saraydüzü ilçelerinde sorgulanacak. Canlı yayında noter huzurunda çekilecek kuraların ardından engelli, emekli, genç kategorilerinde kazananların isim listesi sistemde yerini alacak. Toplamda 5 ilçede 676 konut TOKİ Sinop kura çekimi ardından hak sahiplerini bulacak. Adaylar canlı izle ekranı karşısında yerini aldı. TOKİ Sinop kura çekimi başladı mı, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 konut sorgulama…