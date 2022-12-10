Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)

Sinop TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Sosyal konut kura takvimine göre başvuru sonuçları bugün belli oluyor. Sinop TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırılırken adaylar için heyecan dorukta. Kuraların ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Peki, Sinop TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Sinop kurası hakkında merak edilenler…