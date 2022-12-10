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Haberler Yaşam Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 10:10

Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Aralık 2022)

Sinop kuraları başlıyor. TOKİ sosyal konut projesi takvimine göre bugün başlayıp bitecek Sinop TOKİ kura sonuçları Ayancık, Boyabat, Dikmen, Merkez ve Saraydüzü ilçelerinde sorgulanacak. Canlı yayında noter huzurunda çekilecek kuraların ardından engelli, emekli, genç kategorilerinde kazananların isim listesi sistemde yerini alacak. Toplamda 5 ilçede 676 konut TOKİ Sinop kura çekimi ardından hak sahiplerini bulacak. Adaylar canlı izle ekranı karşısında yerini aldı. TOKİ Sinop kura çekimi başladı mı, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 konut sorgulama…

Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

Sinop TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Sosyal konut kura takvimine göre başvuru sonuçları bugün belli oluyor. Sinop TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırılırken adaylar için heyecan dorukta. Kuraların ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Peki, Sinop TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Sinop kurası hakkında merak edilenler…

Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ KAYSERİ VE SİNOP'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayına kadar belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 10 Aralık bugün Sinop ve Kayseri'de çekiliş gerçekleşiyor

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Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

TOKİ SİNOP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10 Aralık 2022 tarihinde bugün gerçekleştirilecek.

Kuralar, Sinop Kültür Merkezi Büyük Salon'da çekilecek.

NOT: TOKİ Sinop Saraydüzü başvuru sayısı az olduğundan kura çekilmeyecek.

İşte, ilçe ilçe konut sayıları...

Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

TOKİ SİNOP KONUTLARI NEREDE?

Toplam 14 ilçe için TOKİ Sinop kura çekilişi 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve bitecek. İşte, TOKİ Sinop evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

SİNOP AYANCIK: 79 KONUT

SİNOP BOYABAT: 159

SİNOP DİKMEN 88

SİNOP MERKEZ: 200

SİNOP SARAYDÜZÜ: 150 (Başvuru sayısı az, kura çekilmeyecek)

Sinop TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! Sinop TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Aralık 2022

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kayseri kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Sinop TOKİ kura sonuçları için:

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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