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Haberler Yaşam Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:42

Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde bulunan ve tarih boyunca işlek bir liman yaşantısı ve tersane faaliyeti gerçekleştirilen Sinop'ta gezebileceğiniz birçok nokta vardır. Özellikle Sinop'un kıyı kenti olmasından dolayı muhteşem deniz manzarası ve görkemli doğal yaşam alanları vardır. Şehirdeki en bilinen yapı tarihi Sinop Cezaevi, Sinop şehrini korumak amacıyla MÖ 7. yüzyılda yarımadanın üzerinde meşhur Sinop Kalesi, 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından bir kilise olarak kullanılan Balatlar Kilisesi, Sinop şehrinin ve Sinop'un çevresinde ve kazılar sonucunda bulunan tarih eserler sergilen Sinop Müzesi bu şehrin simgelerindendir. Sinop'ta gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Sinop gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Karadeniz kıyısında, Boztepe Burnu'nun karayla birleşme noktasında yer alan Sinop, bulunduğu konum itibariyle muhteşem manzaraya sahiptir. Bu manzarayı bir de tarihi ve turizm açısından kentin en ilginç yeri olan Sinop Kalesi'nden izlediğinizde farkı daha rahat hissedebiliyorsunuz. Sinop'un meşhur mantısını tadarak da ağız tadınıza yeni bir lezzet ekleyerek Sinop gezişinize devam edebilirsiniz. Bu arada Boyabat çember dokumacılığı, ahşap kotra maketi yapımı ve tahta el işlemeciliği Sinop'taki en köklü el sanatları diyebiliriz. Özellikle sanat tutkunları için sergilenen birçok sokak arası butik pazarlara denk gelmeniz mümkün. Sinop'ta gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Sinop gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Sinop Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • BOYABAT KALESİ
  • HAMSİLOS TABİAT PARKI
  • AKGÖL
  • BAZALT KAYALIKLARI
  • İNALTI MAĞARASI
  • PERVANE MEDRESESİ
  • PAŞA TABYALARI
  • SARIKUM TABİATI KORUMA ALANI
  • ALAADDİN CAMİ
  • SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİ
  • TATLICA ŞELALELERİ TABİAT PARKI
  • ÇEÇE SULTAN TÜRBESİ
  • ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • SEYYİD BİLAL TÜRBESİ
  • DIRANAZ SOĞUKSU MEVKİİ
  • TERELEK KAYA MEZARI
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Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
  • SALAR KÖYÜ KAYA MEZARI
  • İSFENDİYAROĞULLARI TÜRBESİ - CANDAROĞULLARI TÜRBESİ
  • DURAKHAN
  • AMBARKAYA KAYA MEZARI
  • TARİHİ CEZAEVİ
  • DENİZ ŞEHİTLERİ ANITI
  • AĞCAÇAL MAĞARASI
  • SULTAN HATUN TÜRBESİ
  • BALATLAR YAPI TOPLULUĞU
  • SARAY MESCİDİ
  • BUZLUK YAYLASI
  • CEZAYİRLİ ALİ PAŞA CAMİ
  • HACI ÖMER CAMİ / TERSANE CAMİ / İSKELE CAMİ / GÜMRÜK CAMİ
  • YAKUPAĞA KONAĞI
  • KALEYAZISI CAMİ / MEHMED AĞA CAMİ
  • FETİH BABA MESCİDİ
  • HATUNLAR TÜRBESİ
Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Sinop Arkeoloji Müzesi
  2. Sinop Balatlar Kilisesi
  3. Sinop Kalesi
  4. Tarihi Sinop Cezaevi
  5. İnaltı Mağarası
  6. Boyabat Kaya Mezarları
Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Sinop Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Karakum Plajı
  2. Boztepe Burnu
  3. Sinop Yarımadası
  4. Sinop Mobil Ve Korucuk Köyü
  5. Hamsilos Koyu
  6. Sinop Sarıkum Plajı Gölü
  7. İnceburun Feneri
  8. Başkaya Burnu
  9. İnceburun
  10. Babaçay Kanyonu
  11. Erfelek Şelaleleri
  12. Sinop Akgöl
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