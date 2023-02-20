Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde bulunan ve tarih boyunca işlek bir liman yaşantısı ve tersane faaliyeti gerçekleştirilen Sinop'ta gezebileceğiniz birçok nokta vardır. Özellikle Sinop'un kıyı kenti olmasından dolayı muhteşem deniz manzarası ve görkemli doğal yaşam alanları vardır. Şehirdeki en bilinen yapı tarihi Sinop Cezaevi, Sinop şehrini korumak amacıyla MÖ 7. yüzyılda yarımadanın üzerinde meşhur Sinop Kalesi, 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından bir kilise olarak kullanılan Balatlar Kilisesi, Sinop şehrinin ve Sinop'un çevresinde ve kazılar sonucunda bulunan tarih eserler sergilen Sinop Müzesi bu şehrin simgelerindendir. Sinop'ta gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Sinop gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…