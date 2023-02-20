Sinop Gezilecek Yerler 2023 - Sinop’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Karadeniz kıyısında, Boztepe Burnu'nun karayla birleşme noktasında yer alan Sinop, bulunduğu konum itibariyle muhteşem manzaraya sahiptir. Bu manzarayı bir de tarihi ve turizm açısından kentin en ilginç yeri olan Sinop Kalesi'nden izlediğinizde farkı daha rahat hissedebiliyorsunuz. Sinop'un meşhur mantısını tadarak da ağız tadınıza yeni bir lezzet ekleyerek Sinop gezişinize devam edebilirsiniz. Bu arada Boyabat çember dokumacılığı, ahşap kotra maketi yapımı ve tahta el işlemeciliği Sinop'taki en köklü el sanatları diyebiliriz. Özellikle sanat tutkunları için sergilenen birçok sokak arası butik pazarlara denk gelmeniz mümkün. Sinop'ta gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Sinop gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…