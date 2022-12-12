Haberler Yaşam Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 14:23

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni dizisi Sipahi, 12 Aralık Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu CNP Film imzalı Sipahi dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde yetişen ajanların hayatını anlatan ve başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı istihbarat temalı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu…