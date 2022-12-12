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Haberler Yaşam Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 14:23

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni dizisi Sipahi, 12 Aralık Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu CNP Film imzalı Sipahi dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde yetişen ajanların hayatını anlatan ve başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı istihbarat temalı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu…

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Sipahi, 12 Aralık Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği CNP Film imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ı buluşturan dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu ediniyor. Peki, Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni dizisi Sipahi hakkında tüm merak edilenler…

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

SİPAHİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi, 312 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

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Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

SİPAHİ KONUSU

Senaryosunu Ali Doğançay'ın kaleme aldığı Sipahi dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alıyor.

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncu kadrosu

SİPAHİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu, yapımını CNP Film'in üstlendiği Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yanı sıra;

Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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