Haberler Yaşam Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 14:34

Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni dizi projesi Sipahi için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımıyla sosyal medyada çok konuşulan yapım, Türkiye'ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatıyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncuları...