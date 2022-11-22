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Haberler Yaşam Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 14:34

Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni dizi projesi Sipahi için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımıyla sosyal medyada çok konuşulan yapım, Türkiye'ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatıyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu ve oyuncuları...

Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Sipahi dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu CNP Film imzalı dizi, oyuncuları kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ı buluşturan yapım, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu ediniyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte diziye dair tüm merak edilenler…

Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Ali Doğançay'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Sipahi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımla birlikte merakla beklenen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Türkiye'ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatan dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde EKaan Yıldırım, Özge Gürel'in yer aldığı Sipahi dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alıyor.

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Sipahi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SİPAHİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği Sipahi'nin kadrosunda Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yanı sıra;

Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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