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Haberler Yaşam Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:03

Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!

Duygu Nebioğlu, DNA testi ile babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtlamıştı. Şimdilerde annesi Suphiye Orancı'yı arayan Nebioğlu, 4 kardeş olduklarını ve ablası Dilara'nın babasının ise Uğur Dündar olduğunu anlattı. Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda; Orancı'nın 4 çocuğunu da Erol isimli kişinin üzerine yazdırdığı ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, son paylaşımlarında 'Erol Bey' hakkında iddialı açıklamalar yaptı. Annesinin gençlik fotoğrafını da yayınlayan Nebioğlu, o kareye şu notu yazdı…

Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!

"DİLARA GÜLATAN'IN BABASI UĞUR DÜNDAR!"
Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yardım isteyen Nebioğlu, ikizi dışında 2 kardeşinin daha olduğunu anlattı.

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Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!

Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğunu açıkladı. DNA testi yaptırdıklarını söyleyen Dündar, bu iddiayı yalanladı.

Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!

KİM BU EROL BEY?
Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda; Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu da Erol isimli kişinin üzerine yazdırması ise herkesi şaşırttı. Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlandı.

Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!

"SUHPİYE ORANCI HAYAT YOLUNDA SAVRULMUŞTU!"
İsmini vermek istemeyen izleyici, "Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı. Hayat yolunda savrulmuştu. Ona sahip çıkan yoktu.

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