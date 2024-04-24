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Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:03
Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!
Duygu Nebioğlu, DNA testi ile babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtlamıştı. Şimdilerde annesi Suphiye Orancı'yı arayan Nebioğlu, 4 kardeş olduklarını ve ablası Dilara'nın babasının ise Uğur Dündar olduğunu anlattı. Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda; Orancı'nın 4 çocuğunu da Erol isimli kişinin üzerine yazdırdığı ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, son paylaşımlarında 'Erol Bey' hakkında iddialı açıklamalar yaptı. Annesinin gençlik fotoğrafını da yayınlayan Nebioğlu, o kareye şu notu yazdı…