Sır küpü Suphiye Orancı: Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan yeni iddia ve fotoğraf!

KİM BU EROL BEY?

Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda; Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu da Erol isimli kişinin üzerine yazdırması ise herkesi şaşırttı. Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlandı.