Şırnak’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

Hava durumu uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu nedenle kar yağışlı illerde gözler "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Bilindiği üzere Pazartesi normal şartlarda okullardaki sömestr tatili sona eriyordu. Düşen sıcaklıklarla beraber Meteoroloji bazı illerde kar yağışı beklendiğini kaydetti. Valiliklerden kar tatili açıklamaları bekleniyor. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Şırnak'ta okullara kar tatili konusunda gelişmeler.