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Haberler Yaşam Şırnak'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 15:24

Şırnak'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

Hava durumu uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu nedenle kar yağışlı illerde gözler "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Bilindiği üzere Pazartesi normal şartlarda okullardaki sömestr tatili sona eriyordu. Düşen sıcaklıklarla beraber Meteoroloji bazı illerde kar yağışı beklendiğini kaydetti. Valiliklerden kar tatili açıklamaları bekleniyor. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Şırnak'ta okullara kar tatili konusunda gelişmeler.

Şırnak’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

Kar yağışı uyarısı verilen bir il de Şırnak oldu. Hal böyleyken "Pazartesi Okullar tatil mi edildi?" sorusu özellikle öğrenci ve velilerce yanıt arıyor. Peki, Pazartesi günü 6 Şubat 2023 Şırnak'ta okullar tatil mi edildi, valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Şırnak'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtına dair gelişmeler.

Şırnak’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU HARİTASI

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Şırnak’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

ŞIRNAK'TA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Şırnak’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şırnak’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Şırnak Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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