Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı
Giriş Tarihi: 13.04.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 15:06

Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı

Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan şahıs kaçmaya başlayınca kadın ve eşi tarafından motosikletle kovalandı. Bir sokağın çıkışında kıstırılan şahıs kadına bıçak çekince imdadına "Rambo Berk" olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz yetişti. Hırsızın ellerini bağlayan ünlü oyuncu ona adeta hayatı dersi verdikten sonra polise teslim etti. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

İHA
Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rus uyruklu bir kadın, bir firmadan elektrikli bir otomobil kiraladı. Kadın evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitledi.

Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı

Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğimi fark ederek içerine girdi. Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başladı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı

Sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurdu.

Şişli'de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu "Rambo Berk" hırsızı yakalayıp bağladı | Video

Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı

"RAMBO BERK" HIRSIZI ETKİSİZ HALE GETİRİP ELLERİNİ BAĞLADI
O esnada motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak şahıs kadına bıçak çekerek karşılık verdi. O esnada kafeteryada oturan efsane Yılan Hikayesi dizisinde "Rambo Berk" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak şahsın müdahale etti.

Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı

Dakikalarca süren mücadele sonrasında şahıs, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aşağıya indirilerek etkisiz hale getirildi. Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir vatandaş tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağladı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

SON DAKİKA