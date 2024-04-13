Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı

Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğimi fark ederek içerine girdi. Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başladı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı.