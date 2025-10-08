Sitemli Sözler - Kırgınlık Dolu, Aileye, Arkadaşa, Sevgiliye Sitem Sözleri

AİLEYE SİTEM

"Seninle paylaştığımız anılar bir bir birikmişken, bazen aynı evde olduğumuz halde birbirimizi anlamaktan uzak kaldığımızı görmek üzüyor. Her kırgınlığımda, kalbimde hep bir yerin sana ait olduğunu bilmeni isterim."

"Bazen senin beklentilerini karşılamak için çabalarken kendi duygularımı unuttuğumu fark ediyorum. Sitemim, yalnızca kalbimin kırgınlığından kaynaklanıyor, sevgimden değil."