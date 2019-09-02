Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!
Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!
Çıktığı gezinin ardından kolunda bir iz çıkan genç kadın durumu ilk başta önemsemese de sonraları ağrının dozu artınca çareyi doktora gitmekte buldu. Doktora gittiğinde ise şoke edici bir gerçekle karşılaştı. Genç kadının kolundaki bir sivilce değildi ve içinden çıkan şey iç tahmin ettiği gibi değildi. İşte kare kare görüntülenen o anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı.
Giriş Tarihi: 02.09.2019
11:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
12:09