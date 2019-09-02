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  • Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Çıktığı gezinin ardından kolunda bir iz çıkan genç kadın durumu ilk başta önemsemese de sonraları ağrının dozu artınca çareyi doktora gitmekte buldu. Doktora gittiğinde ise şoke edici bir gerçekle karşılaştı. Genç kadının kolundaki bir değildi ve içinden çıkan şey iç tahmin ettiği gibi değildi. İşte kare kare görüntülenen o anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 12:09
Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

İnanılmaz olay böyle gerçekleşti!

Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

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Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Sivilce sandı ama doktora gidince gerçek ortaya çıktı... Kolundan çıkanlar şoke etti!
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