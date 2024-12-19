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SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
23:59
SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Her hafta perşembe günleri seyirci ile buluşan Siyah Kalp son bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Hafsanur Sancaktutan gibi oyuncuları kadrosunda bir araya getiren yapımın sıkı takipçileri bu hafta ekrana gelen son bölümün ardından 15. bölümden ipuçları arıyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,gelecek hafta neler yaşanacak? İşte, Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı...