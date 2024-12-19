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Haberler Yaşam SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:59

SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her hafta perşembe günleri seyirci ile buluşan Siyah Kalp son bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Hafsanur Sancaktutan gibi oyuncuları kadrosunda bir araya getiren yapımın sıkı takipçileri bu hafta ekrana gelen son bölümün ardından 15. bölümden ipuçları arıyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,gelecek hafta neler yaşanacak? İşte, Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı...

SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. 19 Aralık Perşembe günü yayınlanan son bölümde, Cihan'ın ifadesiyle Şansalanlar memnun olur Sumru, Nuh ve Tahsin yıkılır. Melek ve Cihan ise aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder. Dizinimn takipçileri gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları içeren fragmanın yayınlaıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Show TV ekranı ile Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/siyah-kalp

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SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan'ın ifadesiyle Şansalanlar memnun olur Sumru, Nuh ve Tahsin yıkılır. Melek ve Cihan ise aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder.

SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cihan'ın Melek'e olan öfkesi dinmezken Melek'in de Cihan'a olan hayal kırıklığı katlanır. Nuh, kardeşini yalnız bırakmaz ama Cihan'a karşı intikam arzusuyla dolar.

SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevilay ise Cihan'ı yaptığı yanlışlardan döndürmeye çalışır. Ama Cihan'ın hem aşkı hem de öfkesi öğreneceği gerçeklerle sınanacaktır.

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