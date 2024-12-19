SİYAH KALP 15. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. 19 Aralık Perşembe günü yayınlanan son bölümde, Cihan'ın ifadesiyle Şansalanlar memnun olur Sumru, Nuh ve Tahsin yıkılır. Melek ve Cihan ise aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder. Dizinimn takipçileri gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları içeren fragmanın yayınlaıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Show TV ekranı ile Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?