Haberler
Yaşam
SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
19:33
SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!
Show TV ekranlarında her perşembe günü yayınlanan Siyah Kalp 16. bölüm izle ekranı başında bekleyiş başladı. Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Nuh ve Sevilay'ı evden alırken Cihan Melek'ten af dilese de Melek kabul etmez. Nuh ve Cihan arasında yeni gerilim başlıyor.Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz full HD