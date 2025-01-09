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Haberler Yaşam SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:33

SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!

Show TV ekranlarında her perşembe günü yayınlanan Siyah Kalp 16. bölüm izle ekranı başında bekleyiş başladı. Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Nuh ve Sevilay'ı evden alırken Cihan Melek'ten af dilese de Melek kabul etmez. Nuh ve Cihan arasında yeni gerilim başlıyor.Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz full HD

SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!

Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp 16. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Annelerini arayan iki kardeşin Kapadokya'ya gelip aşık olmaları ile başlayan hikayeye bu hafta Tahsin'in açıkladığı tüm gerçekler damga vuracak. İşte Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!

SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!

SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener. Çıkmaza giren Sumru'ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır.

SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!

Melek, Cihan'ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez. Aksine her şey daha da zorlaşacaktır. Yaşadığı esaret artık Sevilay'ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar. Ama sürpriz iş birlikçisi sayesinde aradığı cesareti kendinde bulur. Şansalanlar için yaşanan bu savaşta karşı cephe gittikçe kuvvetlenirken kendi içlerinde ise çatırdamalar başlar.

SİYAH KALP 16. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm canlı izle kesintisiz, full HD yayında!
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