Haberler
Yaşam
SİYAH KALP 26. BÖLÜM İZLE | 27 Mart Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle
Giriş Tarihi: 27.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
18:25
SİYAH KALP 26. BÖLÜM İZLE | 27 Mart Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle
Show TV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Siyah Kalp, heyecan dolu hikayesi ve etkileyici sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş'un oturduğu, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizi, her bölümüyle ilgi görüyor. Dizinin tutkunları, merakla beklenen 26. bölümü için gün sayıyor. 27 Mart 2025 Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle ilgili detaylar haberimizin devamında…