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Haberler Yaşam SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 23:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 23:34

SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Uluç Bayraktar'ın yönettiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı Siyah Kalp, Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, 27. bölüme yaklaşırken heyecanı artırıyor. Peki, Siyah kalp yeni bölümde neler yaşanacak?

SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Siyah Kalp, geçmişin gölgesinde saklı kalan sırların bir bir ortaya çıktığı, her karakterin kendi doğrularını savunduğu, ancak asıl masumiyetin sorgulandığı çarpıcı bir hikâye sunuyor. Aile içi ihanetlerin, bitmek bilmeyen entrikaların ve acımasız güç mücadelelerinin eksik olmadığı bu dünyada, izleyiciler her hafta gerilim dolu anlara tanıklık ediyor. Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Siyah Kalp'in 27. bölüm fragmanı ve yeni bölümde izleyicileri bekleyen gelişmeler haberin devamında...

SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Kalp dizisine ait fragmanlara aşağıdaki linkten oluşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Polislerin Cihan'ı, Tahsin'i öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamasıyla herkes şok olur.

SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Nuh her ne kadar haklı çıktığını haykırsa da Melek bu suçlamaya inanmak istemez.

SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Tahsin gerçeklerin peşine düşerken Sumru da Nuh'u dizginlemek için çabalar.