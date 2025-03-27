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SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
23:34
SİYAH KALP 27. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Uluç Bayraktar'ın yönettiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı Siyah Kalp, Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, 27. bölüme yaklaşırken heyecanı artırıyor. Peki, Siyah kalp yeni bölümde neler yaşanacak?