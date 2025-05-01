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SİYAH KALP 30. BÖLÜM CANLI İZLE | 1 Mayıs Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
17:16
SİYAH KALP 30. BÖLÜM CANLI İZLE | 1 Mayıs Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle
Show TV'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Siyah Kalp, sürükleyici senaryosu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu ile Emrah Ağuş'un üstlendiği, senaryosunu ise usta kalem Yıldız Tunç'un yazdığı dizi, her yeni bölümüyle heyecan dozunu artırıyor. Seyirciler tarafından ilgiye sahip olan yapımın 30. bölümü, 1 Mayıs 2025 Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Merakla beklenen bu bölümde izleyicileri şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Detaylar haberin devamında…