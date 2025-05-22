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Haberler Yaşam SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:29

SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!

Siyah Kalp, Show TV ekranlarında 22 Mayıs 2025 Perşembe günü 33. bölümüyle ekrana geliyor. Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı yapımın yeni bölümü için heyecan dorukta. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!

SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!

Siyah Kalp, 33. bölümüyle ekrana geliyor. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünden sonra gelecek bölüm heyecanla bekleniyor. Dizinin bu haftaki bölümünde "Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir." İşte, diziyi takip etmek isteyenler için Siyah Kalp 33. bölüm izle linki!

SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!

SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE

Siyah Kalp'in 33. Bölümünde; Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır. Dizinin yeni bölümleri için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!

SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE

Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir.

Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır.

SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!

Peri, Cihan'a yakın olmak için her yolu denemektedir. Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz.

Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır. Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.

SİYAH KALP 33. BÖLÜM İZLE | Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle!