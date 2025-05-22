SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI: Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 33. Bölümünde; Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır. Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir.