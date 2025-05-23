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Haberler Yaşam SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | "CİHAN VURULDU!" Siyah Kalp final fragmanını izle!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:00

SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | "CİHAN VURULDU!" Siyah Kalp final fragmanını izle!

Siyah Kalp ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Son bölümde yaşananların ardından, dizinin yakın takipçileri "Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Siyah Kalp 34. bölüm fragmanı ve bölümden detaylar...

SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | CİHAN VURULDU! Siyah Kalp final fragmanını izle!

Siyah Kalp'in 33. Bölümünde yaşananların ardından, gözler 34. bölüm fragmanına çevrildi. Ekrana gelen son bölümün ardından gelecek bölümden ipuçları verecek olan fragman için heyecan dorukta! Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | CİHAN VURULDU! Siyah Kalp final fragmanını izle!

SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | CİHAN VURULDU! Siyah Kalp final fragmanını izle!

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 33. Bölümünde; Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır. Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir.

SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | CİHAN VURULDU! Siyah Kalp final fragmanını izle!

Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır.

SİYAH KALP 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA | CİHAN VURULDU! Siyah Kalp final fragmanını izle!

Peri, Cihan'a yakın olmak için her yolu denemektedir. Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz. Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır. Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.