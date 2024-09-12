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Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:54

Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!

Show TV yeni dizisi Siyah Kalp çekim yerleri ile gündemde. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı yapım bir aile hikayesine odaklanacak ve geçmiş hesapları ekrana getirecek. Dizinin çekildiği yerler en çok merak edilenler arasında. Peki; Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? İşte, diziye dair detaylar...

Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!

Siyah Kalp nerede çekiliyor dizinin ilk bölümü ile gündemde. 12 Eylül Perşembe günü başlayan dizide görülen yerler takipçiler tarafından merak edildi. Şansalan ailesinin hikayesine odaklanacak yapımla birlikte çekim yerleri araştırılıyor. İşte, Siyah Kalp dizisi çekim yerleri...

Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!

SİYAH KALP BUGÜN BAŞLIYOR!

Her hafta perşembe günleri yayımlanmaya hazırlanan Siyah Kalp dizisi 12 Eylül bugün başlıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosunu ise Yıldız Tunç kaleme alıyor.

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Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!

SİYAH KALP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Nevşehir Kapadokya'da gerçekleşiyor.

Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Ece Uslu (Sumru)
  • Aras Aydın (Nuh)
  • Hafsanur Sancaktutan (Melek)
  • Leyla Tanlar (Sevilay)
  • Burak Tozkoparan (Cihan)
  • Esra Dermancıoğlu (Hikmet)
  • Burak Sergen (Samet)
  • Genco Özak (Esat)
  • İlker Aksum (Tahsin)
  • Bülent Polat (Bünyamin)
  • Ayşe Tunaboylu (Enise)
  • Gözde Çığacı (Canan)
  • Derin İnce (Harika)
  • Deniz Karabaş (Esma)
  • Ferda Işıl (Sakine)
  • Işıl Yücesoy (Nihayet)
Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!

SİYAH KALP KONUSU

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen 'Nuh' ve 'Melek' yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya Sumru'nun izini sürmeye gidecek.

Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışacak.

Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atacak. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlayacak.

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