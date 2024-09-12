Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!

SİYAH KALP KONUSU

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen 'Nuh' ve 'Melek' yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya Sumru'nun izini sürmeye gidecek.

Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışacak.

Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atacak. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlayacak.