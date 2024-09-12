Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:54
Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? Show TV yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor!
Show TV yeni dizisi Siyah Kalp çekim yerleri ile gündemde. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı yapım bir aile hikayesine odaklanacak ve geçmiş hesapları ekrana getirecek. Dizinin çekildiği yerler en çok merak edilenler arasında. Peki; Siyah Kalp nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? İşte, diziye dair detaylar...