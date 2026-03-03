Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.03.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 06:25

Siyonist ateş bölgeyi sarıyor! İran'ın yeni hedefi İngiliz üsleri

Gazze'den sonra İran'da uygulanan siyonist kaos planı sadece bölgeyi değil tüm dünyayı ateşe atıyor. Çatışmalar şimdiden 12 ülkeye yayılmış durumda. Tahran'a yönelik saldırılar aralıksız sürerken, İran yönetimi bölgedeki ABD üslerinin ardından Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü de hedef aldı

DIŞ HABERLER


İsrail'in siyonist emellerle başlattığı İran savaşı adım adım bölgeye yayılıyor. Nükleer müzakerelerdeki anlaşmalara rağmen arkasına ABD'yi alarak 28 Şubat günü İran'a yönelik saldırılara başlayan İsrail yönetimi nedeniyle savaş artık bölgede 12 ülkeye birden yayılmış durumda. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik orantısız saldırıları dün üçüncü gününde de yoğunlaşarak sürerken Tahran yönetimi de Körfez'deki ABD üslerine karşı füze saldırılarını artırdı. Dubai, Doha ve Manama başta olmak üzere Körfez kentlerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İşte dün yaşanan önemli gelişmeler:



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssüne yönelik 2 insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. GKRY'de saldırı ihtimali üzerine Baf Havalimanı tahliye edildi. Yunanistan'ın bölgeye gemi ve uçak sevk ettiği öğrenildi. İran, İngiliz üslerinin ABD'ye açılmasından sonra Rum Yönetimi'ni hedef aldı.
Suudi Arabistan, Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi. Sabah saatlerinde ise Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlendi.



Bahreyn'de İran'ın misilleme saldırıları sürerken bir kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki bir ABD üssünde de patlama sesleri duyuldu. Erbil Havaalanı yakınlarında üç silahlı İHA düşürüldü.
Ürdün, hava sahasını kısmen kapatma kararı aldı.



Umman açıklarında bir tankere patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi ve 1 kişi öldü.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, CNN yayınına katılarak ülkesine yönelik İran saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı ve "İran, bu saldırıların bedelini ödemeli" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran'ın misilleme saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Açıklama ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.



LARİCANİ: MÜZAKERE YOK
İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız" ifadesini kullandı.



ABD JETLERİ DÜŞTÜ

ABD'YE ait üç adet jet Kuveyt'te düştü. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kuveyt hava savunma sistemlerinin "yanlışlıkla" üç Amerikan F-15E Strike Eagle savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Uçaklar İran'a yönelik operasyon kapsamında uçarken dost ateşiyle vuruldu. 28 Şubat'tan bu yana ölen ABD askeri sayısı 4'e yükseldi. 4 ABD askerinin de durumunun kritik olduğu açıklandı.

PANDEMİDEN BERİ EN KÖTÜSÜ

İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle Ordaoğu'daki hava trafiği pandemiden beri en kötü günlerini yaşıyor. Dün yüzlerce ek uçuş daha iptal edildi.



TAHRAN'A ORANTISIZ SALDIRI
İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında şimdiye kadar 2 binden fazla hedefi vurdukları ortaya çıktı. Başta başkent Tahran olmak üzere 131 şehir ve bölge saldırılardan etkilendi. İran Kızılayı'na göre ölümler 555'e ulaştı. Ölümlerin en az 170'i öğrenciler oldu. UNESCO, ABD ile İsrail'in İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi. Dünkü saldırılarda ayrıca bir hastane de hedef oldu. İran'da internet kesintisi ise 48 saati aştı.



BATI MEDYASI YİNE İŞBAŞINDA
İsrail'de önceki gün 8 kişinin öldüğü saldırıyı manşetlerine çeken Avrupa ve ABD medyası bu haberi "İran, 8 İsrailliyi öldürdü" başlığı ile verdi. Aynı yayın organları İran'da 170 öğrencinin katledidiliği okul katliamı haberini ise sayfalarında en altlarda verirken başlık olarak da "İran'ın iddiasına göre okulda çok sayıda öğrenci öldü" olarak attı.



DEMİR KUBBE DELİK DEŞİK
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail'de birçok kente yine füzeler isabet etti ve Demir Kubbe'nin birçok kez işe yaramadığı görüldü. İsrail'de okullar tatil edilirken, toplu etkinlikler yasaklandı ve tüm hastaneler sığınaklara taşındı. İsrail, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın kapalı kalma süresini cuma gününe kadar uzattığını duyurdu.



IRAN: NETANYAHU'NUN OFİSİNİ VURDUK
İRAN Devrim Muhafızları, Hürremşehr (Hayber) balistik füzesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisini hedef aldığını bildirdi. İranlı yetkililer, Netanyahu'nun akıbetinin belirsiz olduğunu iddia etti. Ancak bu açıklamanın ardından İran saldırılarında ağır hasar gören bölgeleri gezen Netanhayu, Tahran yönetimine yönelik suçlamalarda bulundu

İSRAİL, LÜBNAN CEPHESİNİ AÇTI
Lübnan Hizbullahı, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in hava saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İsrail de bunun üzerine Hizbullah'a karşı yeniden savaş başlattı. İsrail, başkent Beyrut'un güneyini havadan ve denizden vurdu. Ardından Hizbullah komutanlarını hedef aldı. Bu gelişme, Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkesi fiilen sona erdirmiş oldu. En az 31 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. İsrail ordusu, Hizbullah'ın İran savaşına katılma kararına karşı saldırılara devam edeceği tehdidinde bulundu. İsrail'in yoğun saldırılardan sonra sınır bölgesinden binlerce kişi bir kez daha ülkenin iç kesimlerine doğru zorunlu göçe başladı.

