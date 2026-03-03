Siyonist ateş bölgeyi sarıyor! İran’ın yeni hedefi İngiliz üsleri

TAHRAN'A ORANTISIZ SALDIRI

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında şimdiye kadar 2 binden fazla hedefi vurdukları ortaya çıktı. Başta başkent Tahran olmak üzere 131 şehir ve bölge saldırılardan etkilendi. İran Kızılayı'na göre ölümler 555'e ulaştı. Ölümlerin en az 170'i öğrenciler oldu. UNESCO, ABD ile İsrail'in İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi. Dünkü saldırılarda ayrıca bir hastane de hedef oldu. İran'da internet kesintisi ise 48 saati aştı.