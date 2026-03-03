Haberler
Yaşam
Siyonist ateş bölgeyi sarıyor! İran'ın yeni hedefi İngiliz üsleri
Giriş Tarihi: 03.03.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 06:25
Siyonist ateş bölgeyi sarıyor! İran'ın yeni hedefi İngiliz üsleri
Gazze'den sonra İran'da uygulanan siyonist kaos planı sadece bölgeyi değil tüm dünyayı ateşe atıyor. Çatışmalar şimdiden 12 ülkeye yayılmış durumda. Tahran'a yönelik saldırılar aralıksız sürerken, İran yönetimi bölgedeki ABD üslerinin ardından Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü de hedef aldı