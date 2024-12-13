Skandal eğitime aileler çaresiz kaldı! Cinsel istismar, dolandırıcılık, ve intihara yönlendirme...

'GRUPLARA DAHA ÇOK BAĞLI HALE GELİYORSUNUZ'

Asıl amacın gençleri bağımlı hale getirmek olduğunu belirten Bakırtaş, "Bu tür oluşumların özellikle genç ergenlerimiz açısından nasıl tehdit oluşturduğuyla alakalı konuşmamız gerekiyor. Asıl hedef, sizi ailenizden uzaklaştırarak kendi gruplarının bir üyesi haline getirmektir. Bu şekilde sizi kendilerine bağımlı hale getirdikten sonra amaçları eğitimlerini aldırtmak ve müritleri gibi yetiştirerek bunu devam ettirmek. Asıl hedefledikleri kitle ergenlik çağındaki kızlarımız olduğu için, tam bireyselleşme ve anne babayla çatışmanın çok yüksek olduğu bir döneme denk geliyor, sizi orada yakalayıp ideolojilerini benimsettiklerinde ailenizin sizin kötülüğünü istediğini düşünüyorsunuz. 'Annem benim aydınlanmamı istemiyor', 'annem benim gelişmemi istemiyor' gibi düşünceleri benimsedikten sonra o gruplara daha çok bağlı hale geliyorsunuz. Yeliz Ergün, her şey bizim seçimimiz ideolojisini benimsettiği için özellikle cinsel istismar mağduru olan erkek veya kız fark etmez bunların kendi seçimi olduklarını düşündükleri için büyük bir ruhsal çöküntü içerisine giriyorlar. Bu da kişiyi büyük bir suçluluk paradoksuna sokuyor. Yanında çalıştırdığı iki kız var, müritleri olarak görüyoruz. Bunların ikisi de üniversitede okuyan genç kızlarmış ama Yeliz Ergün ile tanıştıktan sonra üniversitenin gereksiz olduğu kanısına kapılıp, eğitimlerini yarıda bırakmışlar. Aynı şekilde izleyenler de bu yanılgıya kapılıyorlar, 'Üniversite okusam bile bu beni hayatta yüksek bir yere getirmeyecek' gibi düşünceleri oluyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR ANİDEN UZAKLAŞIYORSA BÜYÜK BİR SIKINTI VAR DEMEKTİR'

Sosyal medyada yer alan içeriklere karşı aileleri uyaran Bakırtaş, "Ailelere büyük bir iş düşüyor, bu yüzden farkındalık çok önemli. Çocuklar aniden uzaklaşıyorsa, büyük bir öfke duymaya başladılarsa, tiksinme gibi, aileyle vakit geçirmekten daha çok grupla vakit geçirmeye başladılarsa büyük bir sıkıntı var demektir. Bu noktada farkında olup profesyonel destek almak gerekiyor. Özellikle Yeliz Ergün izleyenlerde kendisi eğitime kesinlikle karşı olduğu için psikologlara ve psikiyatrlara karşı, onların hiçbir şekilde yardımcı olamayacağını söylüyor. Bu sebeple çocuklar biraz dirençli olabilirler ancak bizler bu işin eğitimini alan insanlarız. Dolayısıyla en doğru yönlendirmeyi de ruh sağlığı doktorları yapacaktır. Bu yüzden ailelerin iyi bir teşvik sağlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.