Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? Bakan Koca’dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:30

SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? Bakan Koca’dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!

Spinal Müsküler Atrofi olarak bilinen SMA hastalığı, genetik geçişlidir ve tarama programı ile taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde bu rahatsızlığın var olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. SMA tarama testi sayesinde ailelere bebeğin hasta doğabileceği ihtimali anlatılır ve bununla ilgili tedbir alınması sağlanmaktadır. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuş ve Aralık ayının son haftasını işaret etmişti. Peki; SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? İşte ayrıntılar!

SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? Bakan Koca’dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!

SMA taraması ile ilgili son bilgiler gündemdeki yerini korurken konu ile ilgili ayrıntılı açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, SMA tarama testinin Aile Hekimliklerinde uygulanmaya konulduğunu duyurdu ve Aralık ayının son haftasında laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanılacağını ifade etti. Peki; SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? İşte Bakan Koca'dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!

SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? Bakan Koca’dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!

SMA TARAMA TESİ NEDİR?

SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN.' açıklamasını yaptı.

SMA TESTİ NASIL YAPILIR?

Bakanlık tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? Bakan Koca’dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

SMA ülkemizde sık görülen bir hastalık olduğu için ebeveynlerin taşıyıcılık testi yaptırmaları çok önemlidir.

Hastalığın sebebi mutasyonların %95 den fazlasının SMN1 genindeki bir eksiklikten kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının bu haslık riskiyle doğmasını önlemek için bu mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını basit bir kan testi ile öğrenmeleri mümkün olabilmektedir. %95' den fazla görülen mutasyonlar incelendikten sonra sonuçlar genetik danışmanlık eşliğinde paylaşılmaktadır. Gereken durumlarda ilave testlerle nadir görülen diğer mutasyonlar da incelenebilmektedir. Sonuç belirlendikten sonra kişi eğer taşıyıcı ise ilgili uzmanlara yönlendirilmekte ve bu hastalıkla ilgili risklere karşı bir yol haritası çıkarılmaktadır.

SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? Bakan Koca’dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!
SON DAKİKA