SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? Bakan Koca’dan SMA tarama testi ile ilgili önemli açıklamalar!

Spinal Müsküler Atrofi olarak bilinen SMA hastalığı, genetik geçişlidir ve tarama programı ile taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde bu rahatsızlığın var olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. SMA tarama testi sayesinde ailelere bebeğin hasta doğabileceği ihtimali anlatılır ve bununla ilgili tedbir alınması sağlanmaktadır. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuş ve Aralık ayının son haftasını işaret etmişti. Peki; SMA testi nedir, nasıl ve ne zaman yaptırılır? İşte ayrıntılar!