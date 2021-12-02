EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ ZORUNLU MU OLACAK?

Bakan Koca'nın açıklamaları ışığında, evlilik öncesi ve yenidoğanda SMA taramasının yakın bir zamanda zorunlu hale getirileceği bildirildi. Bakan Koca konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Bugün nihai anlamda bir tedavisi olmayan ve kalıtım yoluyla ortaya çıkan SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır.

YENİDOĞAN BEBEKLERDE SMA TARAMASI ZORUNLU MU?

Ayrıca yeni doğan bebekler için, hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SMA hastalığı dâhil edilmiş durumdadır. Böylece, tedavinin etkili olduğu erken dönemde yakalama şansı ortaya çıkacaktır. Çalışma, ay sonuna dek uygulamaya konuyor."