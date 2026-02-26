Haberler
Yaşam
ŞOK AKTÜEL FIRSAT KATALOĞU: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler hangileri? 3 Mart'a kadar geçerli...
Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:03
ŞOK aktüel ürünler bugün satışa çıktı. Haftanın kataloğunda her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayan fırsatlar, 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Kızartma tenceresi, yuvarlak fırın, sarımsak ezici ve daha fazlası bugün raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte, haftanın fırsat ürünleri...