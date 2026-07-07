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ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Yarın ŞOK aktüelde hangi indirimler var? Buharlı temizleyici, vantilatör...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:05
ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Yarın ŞOK aktüelde hangi indirimler var? Buharlı temizleyici, vantilatör...
ŞOK 8-14 Temmuz 2026 kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler açıklandı. Katalogda teknolojik cihazlar, ev ve tamir aletleri, plaj eşyaları ve temel gıda ile hijyen gibi birçok kategoriden ürün yer alırken, fiyatlar dikkat çekti. Şok aktüel 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı.