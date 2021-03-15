Sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var - İstanbul, İzmir, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen koronavirüs risk haritası ile birlikte, yasakların kalkacağı ve uygulanmaya devam edeceği iller kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılıyor. Bu noktada iller risk durumlarına göre 4 gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Özellikle Pazar sabahına uyanan vatandaşlar, yaşadığı illerde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı saatleri;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.