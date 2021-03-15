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olan iller: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var - İstanbul, İzmir, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

(Pazar) Bugün var mı, hangi illerde var soruları sabah saatlerinden beri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi gününün yanı sıra Pazar günü de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada risk durumuna göre hafta sonu belli oldu! İşte hafta içi, hafta sonu ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri…

Giriş Tarihi: 15.03.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:38
Sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var - İstanbul, İzmir, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü bugün var mı, hangi illerde var soruları günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen koronavirüs risk haritası ile birlikte, yasakların kalkacağı ve uygulanmaya devam edeceği iller kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılıyor. Bu noktada iller risk durumlarına göre 4 gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Özellikle Pazar sabahına uyanan vatandaşlar, yaşadığı illerde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı saatleri;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var - İstanbul, İzmir, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

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Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var - İstanbul, İzmir, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var - İstanbul, İzmir, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var - İstanbul, İzmir, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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