Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu! 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasak hangi illerde var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Son olarak vaka sayısı baz alınarak illerin risk haritasına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde Pazar günü uygulanmaya devam ettiği bilinirken sokağa çıkma yasağı saatleri neler, 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile her hafta sonu yasaklar ve varsa o hafta sonu için belirlenen kurallar kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte İçişleri Genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detayları…