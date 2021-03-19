Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu! 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasak hangi illerde var?

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Son olarak Normalleşme takviminde, vaka sayısının göz önüne alınarak hazırlanan risk haritasına göre; düşük ve orta riskteki illerde hafta sonu 56 saat boyunca uygulanan kısıtlama kaldırıldı. 15 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısında alınan karar neticesinde mevcut uygulaya devam denildi. Hafta sonu yaklaşırken milyonlar hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler, 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var gibi sorulara yanıt arıyor. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacağı bilinirken sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar şöyle;