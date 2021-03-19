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olan iller ile yasak saatleri belli oldu! 20- 21 Mart , yasak hangi illerde var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Son olarak vaka sayısı baz alınarak illerin risk haritasına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde Pazar günü uygulanmaya devam ettiği bilinirken neler, 20- 21 Mart , hangileri gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile her hafta sonu yasaklar ve varsa o hafta sonu için belirlenen kurallar kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte İçişleri Genelgesi ile hafta içi ve tüm detayları…

Giriş Tarihi: 19.03.2021 00:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 00:41
Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu! 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasak hangi illerde var?

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi hafta sonu uygulaması devam ediyor. Son olarak Normalleşme takviminde, vaka sayısının göz önüne alınarak hazırlanan risk haritasına göre; düşük ve orta riskteki illerde hafta sonu 56 saat boyunca uygulanan kısıtlama kaldırıldı. 15 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısında alınan karar neticesinde mevcut uygulaya devam denildi. Hafta sonu yaklaşırken milyonlar hafta içi hafta sonu neler, 20- 21 Mart , hangi illerde yasak var gibi sorulara yanıt arıyor. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ile listesi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacağı bilinirken sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar şöyle;

Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu! 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasak hangi illerde var?

Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında uygulanmaya devam ediyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu! 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasak hangi illerde var?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında uygulanmaya devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu! 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasak hangi illerde var?

KABİNE TOPLANTISI NORMALLEŞME KARARLARI ŞÖYLE;

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

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