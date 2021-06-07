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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 07.06.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 17:55

saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Kademeli normalleşme sürecinde atılan yeni adımlarla beraber ikinci haftaya girerken milyonlar hafta sonu hafta içi saatleri ve günleri konusunda gelişmeleri halen yakından takip ediyor. Bilindiği üzere vaka sayılarındaki düşüşle beraber 1 Haziran tarihinden itibaren yeni kararlar uygulamaya geçmiş ve sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili de değişiklikler gerçekleşmişti. Bu noktada "Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hafta sonu Pazar günü yasak var mı, ne zaman kalkacak?" soruları gündeme taşındı. 'ne göre hafta içi ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00-05.00 saatleri arasına çekilmiş Pazar günü ise tamamen kısıtlama kararı verilmişti. İşte genelgede konuyla ilgili yer alan diğer detaylar…

Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Yeni haftanın ilk gününde saatleri yeniden gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta uygulanan yeni kararlarla beraber milyonlar kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçiyor olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzunca bir süredir kapalı olan kafeler, düğünler gibi birçok alanda kısıtlamalar gevşetilmiş hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında da yeni kararlar verilmişti. Bu noktada "Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hafta sonu Pazar günü yasak var mı, ne zaman tamamen kalkacak?" soruları gündeme geldi. İşte hafta içi hafta sonu yasak saatleri ve tüm detaylar…

Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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