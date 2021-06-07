Sokağa çıkma yasağı saatleri genelge ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Kademeli normalleşme sürecinde atılan yeni adımlarla beraber ikinci haftaya girerken milyonlar hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri konusunda gelişmeleri halen yakından takip ediyor. Bilindiği üzere vaka sayılarındaki düşüşle beraber 1 Haziran tarihinden itibaren yeni kararlar uygulamaya geçmiş ve sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili de değişiklikler gerçekleşmişti. Bu noktada "Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hafta sonu Pazar günü yasak var mı, ne zaman kalkacak?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre hafta içi ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00-05.00 saatleri arasına çekilmiş Pazar günü ise tamamen kısıtlama kararı verilmişti. İşte genelgede konuyla ilgili yer alan diğer detaylar…