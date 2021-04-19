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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu hafta içi yasak olan iller! Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 19.04.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:09

saatleri ve hafta sonu hafta içi yasak olan iller! Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında en son gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ile ilgili detaylar belli oldu. kısmi kapanma sürecine bağlı olarak yayınladığı genelgede hafta içi yasak saati öne çekildi. Cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının da geri getirildiği bildirildi. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde yaşayanlar, neler sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan genelgede hafta sonu olan iller hangileri, yasak saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları ile tüm detaylar yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar…

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu hafta içi yasak olan iller! Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Hafta sonu hafta içi ile ilgili son gelişmeler yine milyonların gündemine bulunuyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyeceği belirtilmişti. Yeni haftanın ilk gününde dışarı çıkmadan önce vatandaşlar neler, hafta sonu olan iller hangileri, yasak saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt aranıyor. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ve 'ndan 81 il Valiliğine gönderilen 'kısmi kapanma' konulu genelge detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER VE SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Geçtiğimiz salı günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmı kapanma sürecine geçildiğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında hafta sonu hafta içi yasak saatleri de güncellendi. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde uygulanırken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak duyuruldu.

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu hafta içi yasak olan iller! Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

GENELGE İLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI BELLİ OLDU!

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

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Sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu hafta içi yasak olan iller! Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

- Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu hafta içi yasak olan iller! Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

- Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

- Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

1.4- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

2. Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu hafta içi yasak olan iller! Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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