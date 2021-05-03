Tam kapanmanın beşinci gününde dağıtım ve taşımacılıkla ilgili işlemleri olan vatandaşların ve online alışveriş yapan kişilerin gündeminde "Bugün kargolar açık mı, sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?" soruları yerini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tüm bu soruların yanıtları verilmişti. Öte yandan Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışma saatleri de yine bu yöndeki araştırmalar arasında yer alıyor. İşte Bugün kargolar açık mı, sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı ve bakanlığın genelgesinde yer alan tüm detaylar…