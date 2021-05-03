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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargolar bugün çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:54

Sokağa çıkma yasağında , kapalı mı? , , , , PTT Kargolar bugün çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

Tam kapanmanın beşinci gününde dağıtım ve taşımacılıkla ilgili işlemleri olan vatandaşların ve online alışveriş yapan kişilerin gündeminde "Bugün , sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?" soruları yerini aldı. tarafından yayımlanan genelge ile tüm bu soruların yanıtları verilmişti. Öte yandan , , , , çalışma saatleri de yine bu yöndeki araştırmalar arasında yer alıyor. İşte Bugün kargolar açık mı, sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı ve bakanlığın genelgesinde yer alan tüm detaylar…

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

Haftanın ilk gününde bilindiği üzere tam kapanma süreci de devam ediyor. Bu kapsamda belirli meslek grupları dışında vatandaşların dışarı çıkması yasaklanırken özellikle online alışverişin popülerleştiği bu dönemde "Bugün , sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?" soruları gündemde yer alan konuların başında geliyor. Tam Kapanma konulu genelgesinde 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumları duyurmuştu. İşte Kargo, Kargo, Kargo, Kargo, çalışma saatleri ve detaylar…

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

KARGOCULAR VE KURYELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU?

'nın yayınladığı yasaktan muaf kişiler listesinin 11. Maddesinde yer alan "Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar" kısmı ile 22. Maddede yer alan "Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları" kısmına binaen, kargo çalışanları ve kuryeler sokağa çıkma yasağından muaf kabul edilmektedir.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

Dolayısıyla kargolar sokağa çıkma yasağında çalışmaktadır.

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

YASAKTA KARGO GÖNDERİLİR Mİ?

Kargo firmaları tam kapanma kapsamındaki 17 günlük sokağa çıkma yasağında çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla online alışverişler, posta ve kargo gönderimleri bu süre zarfında aksamasız olarak devam edecek. Yasakta kargo göndermek isteyen vatandaşlar ilgili kargo şubesiyle görüşerek bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

PTT KARGO YASAKTA AÇIK MI?

genelgesine göre kargo görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeleri haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

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