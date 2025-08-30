Haberler
Sokak ortasında kanlı pusu! 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde katledildi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 22:46
Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile marketten evine dönen Ömer Akbay, kapının önünde kendisi araçta bekleyen saldırganlar tarafından başından vurularak öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından otomobille kaçan saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.