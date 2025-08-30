Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 22:46

Sokak ortasında kanlı pusu! 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde katledildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile marketten evine dönen Ömer Akbay, kapının önünde kendisi araçta bekleyen saldırganlar tarafından başından vurularak öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından otomobille kaçan saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu.

Akbay'ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ellerinde poşetlerle eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay'a, otomobilden inen 1 kişinin tabancayla ateş açtığı, sonrasında ise yanındaki 1 kişiyle birlikte kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.