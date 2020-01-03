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Sokakta kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

'da uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 16:02
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

Kentte uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kilonun üzerinde getirdi. Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu.

Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

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Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.

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Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
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Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
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