Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 10:39

Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Söke Un halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Un sektörünün öncülerinden olan Söke Un halka arz süreci 4 Ocak 2023 Çarşamba günü başlayacak ve SOKE kodu ile talep toplayacak. Bu noktada yatırımcılar, ''Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar.

Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı soruları yanıt aramaya başladı. Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) halka arzında hangi bankalar ve aracı kurumlar talepleri toplayacak belli oldu. Oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulan şirket payları için SOKE kodu ile talep toplanıyor. Bu noktada yatırımcılar, ''Söke Un halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden alınacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Söke Un halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar…

Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

SÖKE UN HALKA ARZ TARİHLERİ: SOKE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Söke Un, Borsa İstanbul için geri sayıma başladı. Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama tarihleri 4-5-6 Ocak 2023 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihleri olarak belirlendi.

Söke Değirmencilik (SOKE) halka arzında, tahsisat grupları ise şöyle belirlendi;

Yurtiçi Bireysel Yatırımcıya %65 (50.375.000)

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya %30 (23.250.000)

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya ise, %5 oranında (3.875.000) pay tahsis edilecek.

SOKE halka arz gelirinin en büyük kısmının işletme sermayesi için kullanılması planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

SÖKE UN HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yapılan halka arzın büyüklüğü 581 milyon TL ve hisse satış fiyatı pay başına 7.50 TL gerçekleşecek. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulacak.

Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

SÖKE DEĞİRMENCİLİK HALKA HİSSE KODU NEDİR?

Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKE olarak açıklandı.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK KAÇ LOT VERİYOR?

Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000l ot veriyor.

Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

SÖKE UN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Söke Un, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

SON DAKİKA