Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı soruları yanıt aramaya başladı. Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) halka arzında hangi bankalar ve aracı kurumlar talepleri toplayacak belli oldu. Oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulan şirket payları için SOKE kodu ile talep toplanıyor. Bu noktada yatırımcılar, ''Söke Un halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden alınacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Söke Un halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar…