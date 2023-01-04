Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? SOKE Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak?

Söke Un halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Un sektörünün öncülerinden olan Söke Un halka arz süreci 4 Ocak 2023 Çarşamba günü başlayacak ve SOKE kodu ile talep toplayacak. Bu noktada yatırımcılar, ''Söke Un halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Söke Un halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar üzerinden yapılacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar.