Sokrates Sözleri - Filozof Sokrates’in Adalet, Ahlak, Aşk İle İlgili En Ünlü Sözleri

Sokrates, düşünceleri ve diyaloglarıyla insanın içsel dünyasını, adalet arayışını ve ahlaki sorumluluklarını derinlemesine sorgular. Onun sözleri, hem ruhu aydınlatan hem de zihni derinleştiren bir rehber niteliğindedir. Kısa ya da uzun fark etmez; her alıntı, okuyanı yaşamın anlamı, doğruluk ve aşk gibi evrensel değerler üzerine düşünmeye sevk eder. İşte Filozof Sokrates'in adalet, ahlak, aşk ve yaşam üzerine unutulmaz sözlerinden bazıları…