Sokrates Sözleri - Filozof Sokrates'in Adalet, Ahlak, Aşk İle İlgili En Ünlü Sözleri
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46
İnsanı kendisiyle yüzleştiren, ruhunu sorgulamaya ve düşünmeye sevk eden sözler, tarihin en büyük filozoflarından Sokrates'in mirasıdır. Adalet, ahlak, erdem ve aşk üzerine yaptığı derin gözlemler, sadece felsefe dünyasında değil, günlük yaşamımızda da yol gösterici olur. Kısa ve özlü ya da uzun ve düşündürücü Sokrates sözleri, düşünce ufkumuzu genişletir ve insan olmanın anlamını keşfetmemize yardımcı olur. İşte Filozof Sokrates'in kaleminden süzülen, en etkileyici ve anlam yüklü sözlerden derlenen alıntılar…