Sokrates Sözleri - Filozof Sokrates’in Adalet, Ahlak, Aşk İle İlgili En Ünlü Sözleri

Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46

İnsanı kendisiyle yüzleştiren, ruhunu sorgulamaya ve düşünmeye sevk eden sözler, tarihin en büyük filozoflarından Sokrates'in mirasıdır. Adalet, ahlak, erdem ve aşk üzerine yaptığı derin gözlemler, sadece felsefe dünyasında değil, günlük yaşamımızda da yol gösterici olur. Kısa ve özlü ya da uzun ve düşündürücü Sokrates sözleri, düşünce ufkumuzu genişletir ve insan olmanın anlamını keşfetmemize yardımcı olur. İşte Filozof Sokrates'in kaleminden süzülen, en etkileyici ve anlam yüklü sözlerden derlenen alıntılar…

Sokrates, düşünceleri ve diyaloglarıyla insanın içsel dünyasını, adalet arayışını ve ahlaki sorumluluklarını derinlemesine sorgular. Onun sözleri, hem ruhu aydınlatan hem de zihni derinleştiren bir rehber niteliğindedir. Kısa ya da uzun fark etmez; her alıntı, okuyanı yaşamın anlamı, doğruluk ve aşk gibi evrensel değerler üzerine düşünmeye sevk eder. İşte Filozof Sokrates'in adalet, ahlak, aşk ve yaşam üzerine unutulmaz sözlerinden bazıları…

SOKRATES KİMDİR?

Yaşamı boyunca kendisini ve dönem içerisinde birlikte yaşadığı topluluğun ahlak olarak en iyisini edinmesini sağlamaya çalışan ünlü filozofun ismi Sokrates'tir. İnsanlık tarihi içerisinde incelendiğinde saygın sofist olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte ünlü filozof Sokrates Astronomi, Geometri, Matematik ve politika hakkında da önemli dersler vermiştir.

SOKRATES SÖZLERİ

Bilgelik hayret etmekle başlar.

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.

Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.

Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.

Erdem, ruhun güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Bileytaşı keskin değildir ama, en sert demiri bile keskin eder…

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.

En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur.

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan, işe önce kendisinden başlamalıdır.

Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.

Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir.

Güzelliğin anlamı gereği güzel olan her şey güzelleşir.

Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk.

Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.

Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez.

Ölüm insanlara verilmiş nimetlerin en büyüğü olabilir.

Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.

Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır; ilim ise koca bir dedikodu.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.

Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir.

Bir insan için ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha lüzumludur.

Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.