Haberler Yaşam SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi kutlamalarında SOLOTÜRK boy gösteriyor!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 10:51

SOLOTÜRK, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamalarında Yenikapı semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşuna imza atacak. Vatandaşlar, gökyüzünde gerçekleşecek akrobasi şovunun saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? İşte programın detayları.

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen SOLOTÜRK gösteri uçuşunun detayları netleşti. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gökyüzü şovunu gerçekleştirecek. Boğaz ve çevresinde yapılacak selamlama uçuşlarının ardından pilotlar, izleyicilere yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle unutulmaz anlar yaşatacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı hava akrobasi ekibi SOLOTÜRK, çevre tanıma uçuşunu dün gerçekleştirdi.

Bugün ise saat 18:00'de yine Yenikapı Meydanı'nda ana gösteri uçuşu ile tüm İstanbul selamlayacak.

  • 📍 Yer: Yenikapı Meydanı
  • 🕕 Saat: 18.00
  • ✈️ Etkinlik: İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu ve akrobasi gösterileri

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ EN İYİ NEREDEN İZLENİR?

Uçuşların ana üssü ve etkinlik merkezi tarihi yarımadanın sahil hattı olacak. Gösteri ağırlıklı olarak Yenikapı Meydanı ve Yenikapı sahil şeridi üzerinde gerçekleşecek.

Dolayısıyla gösteriyi tam karşısından, en net açıyla izlemek isteyenlerin Yenikapı sahilinde ve boğaz hattında yerini alması gerekiyor.

