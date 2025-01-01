Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2025 YILI DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER VE TATİL TARİHLERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu gün resmi tatil olarak sayılmakta.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Bu bayramlarda da öğrenciler okulda olacağı için tatil süresi iş günlerine denk geliyor.

Yarıyıl tatili (15 tatil): 20 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025

2. dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025

Ramazan Bayramı Tatili: 29 Mart - 1 Nisan 2025

Kurban Bayramı Tatili: 5 Haziran - 9 Haziran 2025