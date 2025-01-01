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Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
12:08
Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Sömestr tatiline az bir süre kala, okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği, milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Hem dinlenmek hem de 15 günlük kış tatilinin tadını çıkarmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 sömestr tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte kapanacak?