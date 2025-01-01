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Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:08

Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Sömestr tatiline az bir süre kala, okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği, milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Hem dinlenmek hem de 15 günlük kış tatilinin tadını çıkarmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 sömestr tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte kapanacak?

Sömestr yarıyıl tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ermek üzere. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 sömestr tatili hangi tarihte başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte, ayrıntılar...

Sömestr yarıyıl tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 tatşl takvimine göre okullarda birinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

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Sömestr yarıyıl tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2025 YILI DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER VE TATİL TARİHLERİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu gün resmi tatil olarak sayılmakta.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Bu bayramlarda da öğrenciler okulda olacağı için tatil süresi iş günlerine denk geliyor.

Yarıyıl tatili (15 tatil): 20 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025

2. dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025

Ramazan Bayramı Tatili: 29 Mart - 1 Nisan 2025

Kurban Bayramı Tatili: 5 Haziran - 9 Haziran 2025

Sömestr yarıyıl tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetleri 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Sömestr yarıyıl tatili tarihi 2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl yani 15 tatil ise 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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