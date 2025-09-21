Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.09.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 07:59

SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da iddialara göre Elif Can Göktürk (39), eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile bir eğlence mekânında bir süre alkol aldıktan sonra Bakırköy'de bir otele gitti. Göktürk çifti otel odasına yerleşirken arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamadı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi: Tıp Teknisyeni Elif Can Göktürk'ün eşi Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemece kuvvetli şüphe üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

Ortaya çıkan görüntülerde, ikili otel resepsiyonunda kayıt yaptırırken yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği görülüyor. Şüpheli bulunan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

İddialara göre Elif Can Göktürk (39), eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile bir eğlence mekânında bir süre alkol aldıktan sonra Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi'ndeki bir otele gitti.

SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

Göktürk çifti otel odasına yerleşirken arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. Otele çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamadı.

SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği polisleri incelemesini sürdürürken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 'şüpheli ölüm' hakkında soruşturma başlattı. Erkut Göktürk ve daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıka kaydı olan Hasan E. gözaltına alındı.

SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

Elif Can Göktürk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Hasan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİ | Elif Can Göktürk ölüme böyle gitti! Otel odasında hayatını kaybetmişti: Son görüntüsü ortaya çıktı

ATT ELİF'İN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Çiftin otele giriş anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler de ikili otel resepsiyonunda kayıt yaptırırken yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği görülüyor. Şüpheli bulunan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.